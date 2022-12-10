«Видела огромное количество его женщин»: Наталья Земцова рассказала о причине развода с Сергеем Кристовским

Актриса Наталья Земцова призналась, что первая заговорила о расставании с музыкантом. Знаменитость не чувствовала поддержки от бывшего мужа.
Кристовский не хотел, чтобы Земцова ставила карьеру в приоритет. Но артистка даже дома жила съемками. А исполнитель не смирился с этим и перестал поддерживать актрису. И тогда Земцова решилась на развод.
«Я ужасно жадная до работы и не могу отключиться от нее даже дома. Во время »«Эпидемии» Серега возмущался: «Хотя бы дома не говори о съемках». Но я не знаю, как это разделить», – рассказала Наталья Земцова.
«Я видела огромное количество его женщин. Такой он человек. И не сказать, что обольститель, ничего особенного вроде бы не делает, при этом пользуется успехом. Я знаю, мы с Серегой все равно будем соприкасаться в жизни, тем более у нас общий ребенок», – процитировал актрису STARHIT.ru.
Напомним, Кристовский ради Земцовой оставил жену и детей. Артист признавался, что не мог жить на две семьи. Поэтому принял для себя непростое решение – воссоединиться с Натальей Земцовой.