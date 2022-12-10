«Видела огромное количество его женщин»: Наталья Земцова рассказала о причине развода с Сергеем Кристовским

Актриса Наталья Земцова призналась, что первая заговорила о расставании с музыкантом. Знаменитость не чувствовала поддержки от бывшего мужа.

Кристовский не хотел, чтобы Земцова ставила карьеру в приоритет. Но артистка даже дома жила съемками. А исполнитель не смирился с этим и перестал поддерживать актрису. И тогда Земцова решилась на развод.