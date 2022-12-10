Потрогала формы подруги: Ксения Бородина в кружевном костюме блеснула точеной фигурой на вечеринке Гоар Аветисян

В последнее время Ксения редко проводит время дома. На днях она отметилась на празднике визажиста Сердара Камбарова в кожаной мини-юбке. А вот 9 декабря она отправилась на вечеринку, где повеселилась с Гоар Аветисян. На этот раз телеведущая облачилась в кружевной полупрозрачный костюм. Наряд едва прикрыл ее прелести фигуры.

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