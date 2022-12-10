Потрогала формы подруги: Ксения Бородина в кружевном костюме блеснула точеной фигурой на вечеринке Гоар Аветисян

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Ксения продолжает вести проекты, а также зачастую выходит в свет. После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще проводить время с подругами. Многие также заметили, что звезда одеваться стала более дерзко.
В последнее время Ксения редко проводит время дома. На днях она отметилась на празднике визажиста Сердара Камбарова в кожаной мини-юбке. А вот 9 декабря она отправилась на вечеринку, где повеселилась с Гоар Аветисян. На этот раз телеведущая облачилась в кружевной полупрозрачный костюм. Наряд едва прикрыл ее прелести фигуры.
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На мероприятии Ксения впервые вживую пообщалась с Гоар. Она не сдержалась и потрогала формы знаменитой визажистки. Телеведущая подчеркнула, что она очень стройная. Звезда «Дома-2» весь вечер наслаждалась изысканными блюдами. Рядом с ней была подруга Ольга Орлова, которая в шелковом платье подчеркнула свой округлившийся живот.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, ее лук ранее также примерила Агата Муцениеце.
«Вот это красотка», «Фигурка шикарная», «Шикарный костюм», «А трусики вы надели?», «Это так сногсшибательно», «Вот это вид! Ксюша, наряды все откровеннее», — стали писать пользователи Сети.
Ксения Бородина, Ольга Орлова и другие звезды. Фото: соцсети звезды