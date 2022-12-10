«Проявляют друг к другу чувства»: Илья Авербух честно ответил, ревнует ли он жену к партнеру по «Ледниковому периоду»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях его возлюбленной Лизы Арзамасовой с фигуристом Никитой Кацалаповым.
Авербух признался, что зритель может заметить искру между актрисой и спортсменом. Однако это все блестящая игра знаменитостей:
«Во-первых, часть танцев Лизы и Никиты ставил я сам, понимая, какого эффекта мне надо добиться, во-вторых, это актерское перевоплощение, подразумевающее изображение страсти, поэтому так много объятий, предпосылок к условным поцелуям. Здесь нет места ревности, поскольку все это игра, которая не имеет ничего общего с жизнью».
«Да, партнеры визуально проявляют друг к другу чувства, но после тренировок Лиза практически всегда дожидалась меня, мы вместе ехали домой, так что зацепиться здесь некому и не за что», – добавил Авербух в беседе с antenna-telesem.ru.
Напомним, ранее Лиза Арзамасова дала повод для ревности. А Татьяна Тарасова заметила, как взолновался Илья Авербух.