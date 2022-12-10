«Проявляют друг к другу чувства»: Илья Авербух честно ответил, ревнует ли он жену к партнеру по «Ледниковому периоду»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях его возлюбленной Лизы Арзамасовой с фигуристом Никитой Кацалаповым.

Авербух признался, что зритель может заметить искру между актрисой и спортсменом. Однако это все блестящая игра знаменитостей: