«Меня считают глупой»: Алена Шишкова пожаловалась на несправедливое к ней отношение

Бывшая возлюбленная Тимати – Алена Шишкова – призналась, что больше не может терпеть унижения.

На проекте «Наследники и самозванцы» Шишкову не воспринимают всерьез. Да и в других шоу блондинку высмеивали и считали не слишком умной.