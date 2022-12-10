«Меня считают глупой»: Алена Шишкова пожаловалась на несправедливое к ней отношение

Алена Шишкова

Алена Шишкова. Фото: соцсети 

Модель не смогла сдержать эмоций на шоу «Наследники и самозванцы».

Бывшая возлюбленная Тимати – Алена Шишкова – призналась, что больше не может терпеть унижения.

На проекте «Наследники и самозванцы» Шишкову не воспринимают всерьез. Да и в других шоу блондинку высмеивали и считали не слишком умной.

«Меня недооценивают всю мою жизнь, меня считают глупой, предсказуемой, бесполезной, медленной, плаксивой. Мне это надоело…», – заявила Алена в эфире «Наследников и самозванцев» в эфире канала ТВ-3.

«Я настолько ранимый человек, что меня пальцем тронь — мне уже больно. Пыталась сосредоточиться на фразе «меня считают», а не «я сама». Я сказала все абсолютно от души», – добавила Алена Шишкова.

Напомним, модель Алена Шишкова подарила экс-возлюбленному и шоумену Тимати дочь Алису. Но женой знаменитости она так и не стала.

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