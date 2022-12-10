Фата с серебристыми узорами: Оксана Самойлова показала свадебный наряд весом в 28 килограммов

Бизнесвумен Оксана Самойлова разместила в личном микроблоге кадры подготовки к свадьбе. Знаменитость похвасталась нарядом для церемонии бракосочетания.
Самойлова обратилась к фолловерам и рассказала, что одно из платьев для свадьбы весит около 28 килограммов.
Самойлова надела наряд и показала вид сзади. Длинная фата волочилась по полу. Серебристые узоры украсили белоснежную ткань.
Оксана Самойлова в свадебном платье. Фото: соцсети
«Репетиция, прически, мейк и тренировочное платье. И мы сняли утро невесты», – поделилась Оксана.
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган решили сыграть свадьбу мечты. Сейчас знаменитости сказочно богаты. Поэтому им хочется создать для себя праздник мечты, какой они не могли себе позволить раньше.