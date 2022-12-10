Фата с серебристыми узорами: Оксана Самойлова показала свадебный наряд весом в 28 килограммов

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: соцсети 

Жена исполнителя Джигана готовится к торжественному мероприятию и не жалеет на это никаких денег.

Бизнесвумен Оксана Самойлова разместила в личном микроблоге кадры подготовки к свадьбе. Знаменитость похвасталась нарядом для церемонии бракосочетания.

Самойлова обратилась к фолловерам и рассказала, что одно из платьев для свадьбы весит около 28 килограммов.

Самойлова надела наряд и показала вид сзади. Длинная фата волочилась по полу. Серебристые узоры украсили белоснежную ткань. 

Оксана Самойлова в свадебном платье. Фото: соцсети 

«Репетиция, прически, мейк и тренировочное платье. И мы сняли утро невесты», – поделилась Оксана.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган решили сыграть свадьбу мечты. Сейчас знаменитости сказочно богаты. Поэтому им хочется создать для себя праздник мечты, какой они не могли себе позволить раньше.

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