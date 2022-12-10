Отсутствие щек и живота: Гуф изменился до неузнаваемости

Недавно рэп-исполнитель Гуф опубликовал кадры из путешествия в личном микроблоге. Знаменитость отдыхает вместе с женой и дочкой.
Примечательно то, что на свежих фото Гуф предстал в одежде не по размеру. Наряд артиста смотрелся великоватым. А сам рэпер выглядел худее, чем обычно.
Еще в прошлом году коллеги и некоторые из поклонников стали высмеивать Гуфа за его объемный живот. Так как исполнитель сильно поправился.
Однако теперь Гуфа, чье реальное имя Алексей Долматов, просто не узнать.
Гуф до и после похудения. Фото: соцсети
Напомним, ранее результатами похудения похвасталась модель Анастасия Решетова.