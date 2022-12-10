Яна Кошкина упаковала свои объемистые полушария в золоченые кружева: произведение искусства

Актриса и телеведущая, звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина взбудоражила подписчиков новыми кадрами. Люди в шоке от ее оригинального наряда, который выглядит как оригинальный багет к картинной фигурке и прелестям красавицы. В своем облачении Кошкина запечатлелась на селфи и запостила кадр.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Ажурные изгибы, боа на плечах и максимум оголения – от Кошкиной давно такого никто не ожидал. Девушка редко делилась столь полуобнаженными фото, и этот снимок произвел в Сети настоящий фурор. Люди даже спорят, одета ли Яна или все-таки раздета.