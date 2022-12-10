«Какой-то лепрозорий»: Кушанашвили вынес вердикт Асмус и Харламову после их грязных разборок

Скандальный светский обозреватель Отар Кушанашвили, как и многие другие, с поп-корном следил за прилюдными разборками Гарика Харламова и Кристины Асмус. Парочка устроила вынос сора из избы, точнее, из своего дома, и вскрылось много интересного. Например, что якобы Харламов не обеспечил бывшую жену жильем, и она живет третий год после развода с ним под одной крышей. А также что и мама Гарика тоже с ними проживает.

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Кушанашвили не поверил, что Харламов не оставил Кристине, как она заявила, ничего. Шоумен сослался на то, что Гарик ему сам рассказывал, что осыпал экс-жену и мать своей дочери деньгами. И когда прочел претензию комика к бывшей, вынес свой вердикт.