«Грубое нарушение»: эксперт назвала ошибку при выборе сока

Сок

Сок. Фото: Global Look Press

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева поделилась профессиональным мнением.

Стало известно, на что обратить внимание при покупке фруктового или овощного сока.

Оказалось, этот фактор особо влияет на качество напитка. Речь идет о сроке годности.

 «Он должен быть всегда, хотя и встречаются случаи, когда сотрудники намеренно стирают его с упаковки. В таких случаях не стоит «сдаваться» и покупать сок, несмотря на грубое нарушение», – отметила специалист в беседе с vnimanie.pro.

Не стоит забывать, что на соке первой чаще пишут дату окончания срока годности, а не его производства.

Напомним, ранее врач посоветовала не есть эти продукты женщинам.

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