«Грубое нарушение»: эксперт назвала ошибку при выборе сока

Стало известно, на что обратить внимание при покупке фруктового или овощного сока.
Оказалось, этот фактор особо влияет на качество напитка. Речь идет о сроке годности.
«Он должен быть всегда, хотя и встречаются случаи, когда сотрудники намеренно стирают его с упаковки. В таких случаях не стоит «сдаваться» и покупать сок, несмотря на грубое нарушение», – отметила специалист в беседе с vnimanie.pro.
Не стоит забывать, что на соке первой чаще пишут дату окончания срока годности, а не его производства.
Напомним, ранее врач посоветовала не есть эти продукты женщинам.