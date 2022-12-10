«Засмущалась жутко»: Настя Ивлеева призналась в нежных чувствах к бывшему

Телеведущая Настя Ивлеева провела время с экс-возлюбленным и поняла, что питает к нему искренние чувства.

Напомним, что поклонники актрисы в последнее время наблюдают за шоу «Сердце Ивлеевой». Молодые люди сражаются за Настю и ее любовь в эфире канала «Пятница!». На проекте оказался и бывший возлюбленный Насти Ивлеевой – модель Алексей Зловедов.

Экс-избранник бросил Ивлееву, когда та еще не была популярной. И теперь манекенщик намерен вернуть телеведущую. Поначалу Настя не воспринимала слова бывшего всерьез. Но на последнем свидании Ивлеева растаяла.