«Я обязан это делать»: Филипп Киркоров рассказал, почему прибегает к инъекциям красоты

Исполнитель Филипп Киркоров на съемках «Песни года» признался, что использует разные способы выглядеть моложе.

Артист обращается к косметологии, чтобы не казаться отвратительным зрителю.

«Сегодня есть отличные средства косметологии, которые лицу с экрана дают возможность хорошо выглядеть. Я обязан это делать, чтобы не вызывать отвращения», – рассказал Филипп Киркоров в беседе с vnimanie.pro.