«Я обязан это делать»: Филипп Киркоров рассказал, почему прибегает к инъекциям красоты

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: соцсети 

Артист следит за собой, чтобы казаться молодым в 55.

Исполнитель Филипп Киркоров на съемках «Песни года» признался, что использует разные способы выглядеть моложе. 

Артист обращается к косметологии, чтобы не казаться отвратительным зрителю.

«Сегодня есть отличные средства косметологии, которые лицу с экрана дают возможность хорошо выглядеть. Я обязан это делать, чтобы не вызывать отвращения», – рассказал Филипп Киркоров в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее Анастасия Решетова отказалась от уколов красоты и других процедур по изменению внешности. Естественную красоту модели сравнили с привлекательностью итальянской актрисы Моники Беллуччи.

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