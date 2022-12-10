«Какой сынок красивый»: Стеша Маликова запечатлелась с милым малышом возле новогодней елки

22-летняя бизнесвумен Стеша Маликова разместила в личном микроблоге свежий кадр с младшим братом Марком. Примечательно, что поклонники стали называть светловолосого мальчика сыном Стеши.

Маликова обожает своего четырехлетнего брата. Стеша ласково называет родственника Маркушей. Создательница бренда Dress By Stesha часто нянчится со своим братиком. Поэтому поклонники знаменитости стали шутить, что Марк – сын Стеши.

Недавно Стеша вместе с братом украсили новогоднюю елку. Стеша понежничала с Марком. Чем и умилила фолловеров.