Новости шоу-бизнеса: Пугачева побывала на концерте «Би-2», Берсенева беременна, Кучера готов заменить Урганта в вечернем эфире Первого канала

Алла Пугачева с мужем

Алла Пугачева с мужем. Фото: Global Look Press

Главные события 9 декабря в шоу-бизнесе.

Пугачева пришла на концерт «Би-2»

Алла Пугачева снова побывала на выступлении российских звезд в Израиле. На этот раз она посетила «Би-2». Компанию ей составил муж.

Жена Мартиросяна набросилась на Алсу

Жена шоумена Гарика Мартиросяна Жанна высказалась о своей близкой подруге, певице Алсу. Она заявила, что ее подруга должна быть старой, чтобы не бесить ее. «Раздражает, конечно», - призналась.

Берсенева беременна

41-летняя актриса Мария Берсенева, наиболее известная по сериалу «Маргоша», объявила о своей беременности. Звезда опубликовала в соцсетях снимок с огромным животом и сообщила, что вот-вот родит.

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