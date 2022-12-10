Шаловливые пальчики: Юлия Михалкова поласкала свое богатое декольте на камеру

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова периодически делится кадрами со съемок. Актриса чрезмерно работает, и свободных минут у нее не так много, но на общение с подписчиками она выкраивает мгновения.

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В ожидании мотора красотка Михалкова показала, как будет выглядеть в кадре. Она нарядилась в синее платье из пайеток, а губы накрасила красной помадой. В образе роковой обольстительницы она подразнила зрителей, ласково поиграв пальчиками по своему декольте. Досталось и лицу? Шаловливо постукивая кончиками по губам, звезда не отрывала взгляда от объектива.