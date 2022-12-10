Почему до сих пор не была замужем и зачем заморозила яйцеклетки: Семенович ответила на вопросы о личной жизни

Певица, актриса и телеведущая Анна Семенович на протяжении уже многих лет является одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса.

Она красива, знаменита, успешна, весела и всегда на позитиве. А потому многих часто интересует один логичный вопрос: как так получилось, что к своим 42 годам Анну ни разу не «окольцевали»?

В программе FAMETIME TV на YouTube Семенович сама объяснила причину этого явления.

«Я из тех женщин, которые замуж быстро не идут. Поэтому я до сих пор незамужем. Зачем пачкать паспорт этими печатями: замуж - развод, замуж - развод».

Со своим предыдущим парнем Анна рассталась весной 2022 года после примерно полугода отношений. По ее словам, этого времени хватило, чтобы понять: «не мое».

«Почему я быстро не выхожу замуж? Потому что я понимаю, что человека нужно узнать. Понимаю, что первое время у всех химия, влюбленность, страсти-мордасти. А когда наступает период окончания этих страстей-мордастей, в человеке открываются его истинные черты. То есть ты уже не через розовые очки на него смотришь. Ты уже видишь плюсы и минусы, с которыми ты можешь жить. Я вообще всегда говорю: надо выбирать себе мужчину не по плюсам, а по минусам. Сможешь ли ты смириться с его минусами?»

В беседе с Лаурой Джугелия певица пояснила, что согласится выйти замуж, когда будет уверена, что встретила «того самого».

«Я хочу найти именно своего человека. А подстраиваться под кого-то, что-то терпеть - мне этого не хочется. Я самодостаточная женщина и поэтому для меня важно обрести именно «своего» человека. Чтобы мне с ним было комфортно и кайфово сосуществовать в одном пространстве. Для меня это очень важно», - призналась звезда.

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