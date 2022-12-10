Светлаков и Родригез ахнули: полуголая Клава Кока сверкнула перед ними своей прелестью

Поп-звезда Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, этой осенью занимает кресло жюри в шоу «Маска. Танцы» на СТС. И в канун финала девушка показала свои самые яркие наряды, в которых блистала на проекте.

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Она предстала в откровенном топе, который максимально оголил верхнюю часть тела певицы. Прелестями звезда сверкнула, разместившись между Сергеем Светлаковым и Тимуром Родригезом. Обомлевшие мужчины расплылись в улыбке рядом с красоткой – им явно приятно такое соседство.