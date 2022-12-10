«Отнялась часть лица»: страшное случилось с постаревшей Лерой Кудрявцевой

51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева недавно призналась, что постарела за последнее время. По ее словам, она чувствует себя лет на 20 старше. Добавились проблемы со здоровьем, бессонница, нервозность.

В интервью «Комсомольской правде« Кудрявцева поведала страшное. Из-за того, что происходит вокруг, звезда давно потеряла покой. Она все принимает близко к сердцу, даже нападки хейтеров. И призналась, что в результате всего с нейс случилось страшное.

«У меня тут на фоне всех этих событий отнялась часть лица. На нервной почве левая половина словно онемела», - поведала звезда.

Успокоение постаревшая Кудрявцева находит в семье – у нее молодой муж и четырехлетняя лапочка-дочка. И часто показывает семейные хлопоты.