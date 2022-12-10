Сон как рукой сняло: Наталья Рудова без штанов пустилась в пляс

Звезда сериалов «Татьянин день» и «жизнь по вызову» Наталья Рудова обладает фигурой на зависть всем ровесницам. 39-летняя красотка трудится над собой, чтобы выглядеть сногсшибательно, постоянно сидит на диетах, и результат радует не только ее, но и поклонников.

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Поэтому она часто показывает себя в откровенных нарядах. А на этот раз предстала перед камерой и вовсе без штанов. В пятницу актриса не пошла на вечеринку по заведенной традиции, а осталась дома. Но танцевать захотелось. Поэтому она пустилась в отрыв в том, что успела накинуть – одну рубашку. Как это было, красотка показала подписчикам.