Скандал в Бишкеке: итальянский тенор Алессандро Сафина отказался выступать, потому что не получил гонорар

Алессандро Сафина

Алессандро Сафина. Фото: соцсети

Зрители просят у певца прощения за поведение их земляков.

Всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина 8 декабря должен был осчастливить своих бишкекских поклонников, выступив в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.

В назначенный день артист прибыл в Бишкек в полной боевой готовности. Симфонический оркестр был на месте, зрительный зал тоже - его удалось заполнить примерно на 90 процентов. Но концерт так и не состоялся.

Выйдя на сцену, 59-летний Алессандро сообщил, что очень расстроен и весь на нервах, так как организаторы этого мероприятия отказались ему платить. В итоге, из уважения к собравшимся, он все же спел одну песню, а затем покинул театр.

«Идите в кассу. Мы вернем вам стоимость билета. К сожалению, так произошло», — заявила после его ухода женщина-организатор.

Под прощальным постом певца в соцсети оставили комментарии многие из гостей несостоявшегося концерта. Они извиняются за непорядочность своих земляков и просят его вернуться в этот город в будущем.

«Алессандро, мы действительно сожалеем о том, что произошло в Бишкеке. Пожалуйста, не обижайтесь. Это была ужасная ошибка, так много жителей города действительно хотели насладиться вашим выступлением, услышать ваш голос и ваши замечательные песни. Бишкек вас любит», - написала одна из поклонниц.

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Россиянам Алессандро Сафина полюбился благодаря бразильскому сериалу «Клон», где певец сыграл самого себя. Кроме того, его песня «Luna» стала одной из главных песен, звучавших в сериале.

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