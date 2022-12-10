Скандал в Бишкеке: итальянский тенор Алессандро Сафина отказался выступать, потому что не получил гонорар

Всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина 8 декабря должен был осчастливить своих бишкекских поклонников, выступив в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.

В назначенный день артист прибыл в Бишкек в полной боевой готовности. Симфонический оркестр был на месте, зрительный зал тоже - его удалось заполнить примерно на 90 процентов. Но концерт так и не состоялся.

Выйдя на сцену, 59-летний Алессандро сообщил, что очень расстроен и весь на нервах, так как организаторы этого мероприятия отказались ему платить. В итоге, из уважения к собравшимся, он все же спел одну песню, а затем покинул театр.

«Идите в кассу. Мы вернем вам стоимость билета. К сожалению, так произошло», — заявила после его ухода женщина-организатор.

Под прощальным постом певца в соцсети оставили комментарии многие из гостей несостоявшегося концерта. Они извиняются за непорядочность своих земляков и просят его вернуться в этот город в будущем.

«Алессандро, мы действительно сожалеем о том, что произошло в Бишкеке. Пожалуйста, не обижайтесь. Это была ужасная ошибка, так много жителей города действительно хотели насладиться вашим выступлением, услышать ваш голос и ваши замечательные песни. Бишкек вас любит», - написала одна из поклонниц.

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