Дело было на полу: Волочкова в халатике улеглась между ног у незнакомца – пятница удалась!

Балерина Анастасия Волочкова постоянно делится с подписчиками в Сети новостями из личной жизни. На этот раз артистка показала, как принимала в гостях мужчину.

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Незнакомцем оказался мастер по телу – остеопат и массажист. Артистка доверила ему свою спину прямо на полу особняка. Она в халатике улеглась на коврик, оказавшись между ног мужчины.

«Послезавтра у меня спектакль», - объявила балерина. Оказалось, что ей нужно было восстановить спину, перегруженную в спортзале, и для этого она вызвала специалиста. И пятницу посвятила восстановлению.