«Чувствуешь, что ты ближе к земле»: что происходит с еле передвигающимся Басковым

Накануне Басков прокомментировал то выступление, наделавшее много шума. Артист на шоу «Москва. Лучший город Земли» объяснился со зрителями о том, что у него происходит в жизни.

«Я шел к вам с трудом. Хотел бы прежде всего извиниться, что я немного прихрамываю. Наша российская пресса любит навешать на человека столько сразу, что ты уже чувствуешь, что ты ближе к земле», - заявил певец. И уточнил: «У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности».

Справедливости ради, добавим, что на этом выступлении артист уже передвигался без посторонней помощи. Но по сцене так и не ходил.

По материалам сайта kp.ru