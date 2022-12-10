«Чувствуешь, что ты ближе к земле»: что происходит с еле передвигающимся Басковым

Певец Николай Басков на съемках новогодней «Песни года» заставил публику испугаться. Шоумен не мог самостоятельно передвигаться, его поддерживали за руки. А на сцене он стоял на одном месте и никуда не перемещался. Он хотел, чтобы его засняли поздно вечером, а лучше ночью, чтобы никто не видел немощным, но люди все равно узнали о его проблемах со здоровьем.
Накануне Басков прокомментировал то выступление, наделавшее много шума. Артист на шоу «Москва. Лучший город Земли» объяснился со зрителями о том, что у него происходит в жизни.
«Я шел к вам с трудом. Хотел бы прежде всего извиниться, что я немного прихрамываю. Наша российская пресса любит навешать на человека столько сразу, что ты уже чувствуешь, что ты ближе к земле», - заявил певец. И уточнил: «У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности».
Справедливости ради, добавим, что на этом выступлении артист уже передвигался без посторонней помощи. Но по сцене так и не ходил.
По материалам сайта kp.ru