«Я не хочу отдавать полдома»: Харламов снова пошутил про дом, из-за которого разругался с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов снова пошутил про дом, из-за которого вдрызг разругался с бывшей женой Кристиной Асмус. «Облевав и обоссав» жилье, шоумен якобы оставил после развода особняк, но Асмус разоблачила «врунишку»: мол, ничего-то ты, Гарик Юрьевич, не оставил мне, более того, заставляешь нас с дочкой жить с тобой под одной крышей. И так далее – это многосерийная история.

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На сей раз шоумен отпустил очередную шутки про злополучный дом в эфире Comedy Club. Во время беседы со зрителями шоумен познакомился с юной писательницей, и она у него спросила: «Ты хочешь быть со мной?».

Шоумен замялся, признался, что не знает. «Ты слишком молода. Я не хочу отдавать полдома. У меня… я в нем живу, мне негде будет жить!» - пошутил комик.

Зрительный зал дружно рассмеялся – история с домом Харламова и Асмус уже рискует стать мемом. Кстати, под одной крышей с бывшими живет и мама Гарика – вот такие вот вскрылись подробности.