Украл идею «Андрея Рублева»: стало известно, чем Андрей Кончаловский провинился перед Василием Ливановым

Знаменитый режиссер и сценарист Андрей Кончаловский в молодости не отличался ни честностью, ни порядочностью. Такой вывод можно сделать, основываясь на интервью легендарного и всеми любимого актера Василия Ливинова программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Василий Борисович рассказал, что в начале 1960-х ему в голову пришла идея фильма о жизни русского иконописца Андрея Рублева. Этой идеей и мыслями по поводу сценария он поделился с Андреем Кончаловским, в то время - его близким другом.

Каким же было удивление Ливанова, когда в 1966 году на экраны вышел фильм «Андрей Рублев». Снял его режиссер Андрей Тарковский, а сценарий написал именно Кончаловский. Основываясь на мыслях своего товарища.

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