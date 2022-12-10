Украл идею «Андрея Рублева»: стало известно, чем Андрей Кончаловский провинился перед Василием Ливановым

Знаменитый режиссер и сценарист Андрей Кончаловский в молодости не отличался ни честностью, ни порядочностью. Такой вывод можно сделать, основываясь на интервью легендарного и всеми любимого актера Василия Ливинова программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Василий Борисович рассказал, что в начале 1960-х ему в голову пришла идея фильма о жизни русского иконописца Андрея Рублева. Этой идеей и мыслями по поводу сценария он поделился с Андреем Кончаловским, в то время - его близким другом.
Каким же было удивление Ливанова, когда в 1966 году на экраны вышел фильм «Андрей Рублев». Снял его режиссер Андрей Тарковский, а сценарий написал именно Кончаловский. Основываясь на мыслях своего товарища.
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Кадр из фильма «Андрей Рублев»
По словам Ливанова, Кончаловский позже извинился перед ним в своей книге.
«Я ему сказал: «Я тебя прощаю, но ты навсегда утратил мое доверие, а без доверия никакой дружбы быть не может». Вот и все», — заключил Василий Борисович.