Нино Нинидзе станцевала на камеру в нижнем белье (видео)

Актриса и певица Нино Нинидзе в пятницу, 9 декабря, показала своим подписчикам стриптиз. Впрочем, это был стриптиз наоборот - бывшая возлюбленная Максима Виторгана сперва танцевала перед камерой в трусиках и лонгсливе - части комплекта термобелья, а затем принялась эротично натягивать на себя кальсоны.
«Люблю петь на камеру (зеркало), вот сколько себя помню», - написала Нино под видео.
Нинидзе известна прекрасным чувством юмора, а потому она не стала обрезать конец видео, где случайно ударяется обо что-то рукой и, судя по боли во взгляде, едва не ломает себе пальцы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
В ноябре 2022 года российские СМИ сообщили о том, что Нинидзе и Виторган больше не пара. Снимаясь в одном проекте, актеры жили в разных отелях. Кроме того, они очень давно не показывались вместе на светских мероприятиях.