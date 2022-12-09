Нино Нинидзе станцевала на камеру в нижнем белье (видео)

Актриса и певица Нино Нинидзе в пятницу, 9 декабря, показала своим подписчикам стриптиз. Впрочем, это был стриптиз наоборот - бывшая возлюбленная Максима Виторгана сперва танцевала перед камерой в трусиках и лонгсливе - части комплекта термобелья, а затем принялась эротично натягивать на себя кальсоны.

«Люблю петь на камеру (зеркало), вот сколько себя помню», - написала Нино под видео.

Нинидзе известна прекрасным чувством юмора, а потому она не стала обрезать конец видео, где случайно ударяется обо что-то рукой и, судя по боли во взгляде, едва не ломает себе пальцы.

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