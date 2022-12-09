«Я думала, нас убьют и изнасилуют»: Дана Борисова и ее 15-летняя дочь спаслись от таксиста-наркомана в Таиланде

Таиланд — не самая благополучная страна в плане безопасности приежающих туда туристов, особенно если эти туристы — женщины. В этом на собственном опыте убедились телеведущая Дана Борисова и ее 15-летняя дочка Полина.
Они прилетели в жаркую страну в надежде хорошо отдохнуть, но уже на второй день едва не стали жертвами ограбления, а может быть, и чего-то похуже. О случившемся Дана и Полина рассказали в соцсетях и даже опубликовали видео.
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Все началось, когда мама с дочкой в темное время суток взяли такси, не подозревая о том, что таксист может оказаться наркоманом. Прямо посреди трассы он ухитрился купить запрещенные вещества, там же в машине начал их употреблять, а затем, по словам туристок, решил увезти их и обокрасть.
По счастливой случайности Дана и Полина успели сбежать в отель. Уже там таксист попытался устроить разборки, доказывая, что Борисова должна ему деньги за поездку. На ломаном английском телеведущая объясняла, что уже заплатила мерзавцу и теперь он может быть «свободен».
Полицию по непонятной причине они в итоге не вызвали, а таксист лег спать в машине возле отеля. Судя по всему, утром история получит продолжение.
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15-летнюю Полину их с Даной тайские приключения не на шутку испугали.
«Я думала нас убьют и изнасилуют. Спасибо бабушке, что ставила за меня свечки», — написала девочка.
Она также призналась, что благодарна своей маме за ее смелость.