Екатерина Варнава примерила пальто на голое тело, прикрыв грудь руками (видео)

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в эту пятницу, 9 декабря, празднует свой день рождения, 38-й по счету. Чтобы обозначить эту дату на своей странице в соцсети, девушка опубликовала откровенное видео.

На видео Варнава запечатлена в пальто или пиджаке, под которым ничего нет. Обнаженную грудь секс-символ шоу Comedy Woman прикрыла руками.

В качестве музыкального фона для этого видео использована композиция Джесси Джей Queen.

«Я богиня, я королева», — поется в песне.

Друзья и поклонники Екатерины в комментариях не могли с этим не согласиться.

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