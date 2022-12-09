Екатерина Варнава примерила пальто на голое тело, прикрыв грудь руками (видео)

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в эту пятницу, 9 декабря, празднует свой день рождения, 38-й по счету. Чтобы обозначить эту дату на своей странице в соцсети, девушка опубликовала откровенное видео.
На видео Варнава запечатлена в пальто или пиджаке, под которым ничего нет. Обнаженную грудь секс-символ шоу Comedy Woman прикрыла руками.
В качестве музыкального фона для этого видео использована композиция Джесси Джей Queen.
«Я богиня, я королева», — поется в песне.
Друзья и поклонники Екатерины в комментариях не могли с этим не согласиться.
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Напомним, месяц назад Варнава шокировала пользователей соцсети, опубликовав весьма откровенное видео. На нем Катя пыталась, сидя на стуле, выполнить вертикальную растяжку.
В тот момент актриса была в платье и на каблуках, и во время «упражнения» все зрители увидели ее нижнее белье.