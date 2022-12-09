«Никаких извинений»: адвокат Григория Лепса поделился подробностями разбирательств по делу о драке

Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Юрист считает, что артист надеется на безнаказанность.

Защищающий исполнителя Григория Лепса – Евгений Хейфец – рассказал о поведении знаменитости в ходе допросов.

Оказалось, Лепс не раскаиваться о содеянном. Недавняя драка не стала поводом для мук совести артиста. 

«С понедельника Лепс и его продюсер, которые избивали, должны стать подозреваемыми официально. Никаких извинений и прочего со стороны Лепса не было», – отметил адвокат.

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«Непонятно, считает он себя хоть в чем-то виновным? Сомневаюсь я. Очевидно, надеется на безнаказанность», – добавил эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее нарколог объяснил поведение Григоря Лепса. Специалист заявил, что пристрастие к алкоголю и депрессия могли спровоцировать агрессивное поведение артиста. 

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