«Никаких извинений»: адвокат Григория Лепса поделился подробностями разбирательств по делу о драке

Защищающий исполнителя Григория Лепса – Евгений Хейфец – рассказал о поведении знаменитости в ходе допросов.

Оказалось, Лепс не раскаиваться о содеянном. Недавняя драка не стала поводом для мук совести артиста.

«С понедельника Лепс и его продюсер, которые избивали, должны стать подозреваемыми официально. Никаких извинений и прочего со стороны Лепса не было», – отметил адвокат.

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