«Никаких извинений»: адвокат Григория Лепса поделился подробностями разбирательств по делу о драке

Защищающий исполнителя Григория Лепса – Евгений Хейфец – рассказал о поведении знаменитости в ходе допросов.
Оказалось, Лепс не раскаиваться о содеянном. Недавняя драка не стала поводом для мук совести артиста.
«С понедельника Лепс и его продюсер, которые избивали, должны стать подозреваемыми официально. Никаких извинений и прочего со стороны Лепса не было», – отметил адвокат.
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«Непонятно, считает он себя хоть в чем-то виновным? Сомневаюсь я. Очевидно, надеется на безнаказанность», – добавил эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее нарколог объяснил поведение Григоря Лепса. Специалист заявил, что пристрастие к алкоголю и депрессия могли спровоцировать агрессивное поведение артиста.