«Это был космический вечер!»: тайный поклонник Волочковой заявился к ней домой в костюме Деда Мороза (видео)

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков историей о таинственном мужчине, который пришел к ней в дом в костюме Деда Мороза.
«Еще пару дней назад я собиралась уходить в монастырь с Хрусталевым. А вчера случилось чудо! Я ожидала в гости человека. Но ко мне совершенно неожиданно пришел Дед Мороз с подарками! Этот Дед Мороз оказался самым счастливым и, верю, судьбоносным в моей жизни! Он удивил меня приятными сюрпризами. Глаза его очень глубокими и добрыми. И очень красивыми. Я была в таком восторге от эмоций!» - рассказала 46-летняя балерина.
Волочкова полагала, что человек в костюме сказочного деда - это приглашенный актер.
«Но потом произошло его перевоплощение. И это был космический вечер!» - уверяет артистка.
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Оказалось, что этот человек давно искал встречи с Волочковой и в последнее время часто приходил на ее выступления и спектакли.
«В общем, когда я поведаю эту душещипательную историю, вы будете очень впечатлены и удивлены. А я счастлива. Мое сердце теперь наполнено светом и радостью! Теперь я ещё раз убедилась в том, что чудеса случаются, если в них верить! А Случай - это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться Своим именем…»
Появившегося в ее доме Деда Мороза Анастасия назвала «судьбоносным подарком».