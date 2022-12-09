«Это был космический вечер!»: тайный поклонник Волочковой заявился к ней домой в костюме Деда Мороза (видео)

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков историей о таинственном мужчине, который пришел к ней в дом в костюме Деда Мороза.

«Еще пару дней назад я собиралась уходить в монастырь с Хрусталевым. А вчера случилось чудо! Я ожидала в гости человека. Но ко мне совершенно неожиданно пришел Дед Мороз с подарками! Этот Дед Мороз оказался самым счастливым и, верю, судьбоносным в моей жизни! Он удивил меня приятными сюрпризами. Глаза его очень глубокими и добрыми. И очень красивыми. Я была в таком восторге от эмоций!» - рассказала 46-летняя балерина.

Волочкова полагала, что человек в костюме сказочного деда - это приглашенный актер.

«Но потом произошло его перевоплощение. И это был космический вечер!» - уверяет артистка.

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