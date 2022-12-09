«Нечеловечески добрая»: Александр Молочников поделился смешными фото с Екатериной Варнавой

Создатель сериала «Монастырь» Александр Молочников опубликовал в личном микроблоге фотографии из архива. Примечательно, что на них была актриса Екатерина Варнава в домашней обстановке.

Такую Варнаву поклонники видят редко. А вот бывший муж Екатерины наблюдал искреннюю артистку чаще. Молочникову захотелось в день рождения Варнавы показать настоящую экс-звезду Comedy Woman.