«Нечеловечески добрая»: Александр Молочников поделился смешными фото с Екатериной Варнавой

Создатель сериала «Монастырь» Александр Молочников опубликовал в личном микроблоге фотографии из архива. Примечательно, что на них была актриса Екатерина Варнава в домашней обстановке.
Такую Варнаву поклонники видят редко. А вот бывший муж Екатерины наблюдал искреннюю артистку чаще. Молочникову захотелось в день рождения Варнавы показать настоящую экс-звезду Comedy Woman.
«С днем рождения, Катя! Талантливая, красивая и нечеловечески добрая. Пусть все будет хорошо!» — написал Молочников.
Александр Молочников с Екатериной Варнавой на отдыхе. Фото: соцсети
Напомним, брак Молочникова и Варнавы продлился менее года. Некоторые из поклонников артистов утверждают, что причина расставания — измены Александра. Сам режиссер никак не комментировал такие доводы.