Сидел под столом: очевидцы рассказали о жарком свидании Водонаевой и Молочникова

В Сети обсуждают очередные похождения Александра Молочникова, который не так давно развелся с Екатериной Варнавой. На этот раз режиссера заметили на свидании с Аленой Водонаевой в одном из кафе Москвы.

«Один бывший сотрудник «Кофемании» рассказывал мне подробности жаркого свидания режиссера с Аленой Водонаевой этим летом. На протяжении нескольких часов парочка беззаветно целовалась и какое-то время Молочников провел под столом», - сообщила популярный блогер «Героиня Татлера».

При этом блогер уточнила, что отношения у парочки вряд ли были долгими, так как Молочников осенью улетел в США.

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