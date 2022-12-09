У них все было: Молочников изменил Варнаве с Ивлеевой на съемках сериала «Монастырь»

В популярных Telegram-каналах обсуждают, что Александр Молочников и Екатерина Варнава расстались из-за измены. Якобы на съемках скандального сериала «Монастырь» режиссер всерьез увлекся Настей Ивлеевой, которая исполнила в картине главную роль.

«У Молочникова с Ивлеевой все случилось, чего не должно было случаться. Он, конечно, наш Пит Дэвидсон. По степени бессмысленности в том числе. Только не такой смешной», — пишет «Героиня Татлера».

Молочников, напомним, не так давно заявил в интервью, что действительно расстался с Варнавой. Причину режиссер не назвал. Уточнил лишь, что они не сошлись характерами.