«Жутко полнят»: Бледанс показала, как утеплила свои ножки по случаю прихода зимы (видео)

Напомним, что сын Эвелины, 10-летний Семен Семин, на этой неделе вышел на сцену Кремлевского дворца. Он и другие особенные дети приняли участие в концерте фонда Эвелины.

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Семен и победитель шестого сезона проекта «Голос. Дети» Валера Кузаков приняли участие в выступлении Мити Фомина. Мальчики танцевали на сцене и подпевали Мите.

Это уже далеко не первый раз, когда Эвелине удается доказать всем, что ребята с синдромом Дауна, как и ее любимый Семочка, могут вести нормальную жизнь и добиваться многого. В сентябре этого года благодаря Бледанс в «Артеке» прошла первая инклюзивная смена для таких ребят. Многие родители опасались оставлять своих детей в лагере одних, но при помощи волонтеров «солнечные» мальчики и девочки прекрасно отдохнули, многому научились и доказали, что в плане социализации у них все прекрасно.