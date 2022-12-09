«Лечу в Стамбул, оттуда в Баку...»: Анна Заворотнюк не собирается возвращаться в Россию

Наследница онкобольной звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна Заворотнюк не планирует в ближайшее время жить на Родине.
Модель не так что приезжала в Россию. Знаменитость публиковала кадры из путешествий по разным уголкам мира и делилась интересными историями. А теперь Анна сообщила, что пока не хочет возвращаться в Россию.
«Лечу в Стамбул, оттуда в Баку и потом в Дубай. И в один чемодан мне надо собрать вещи для каждого из этих городов. А погода везде абсолютно разная», — написала в своем микроблоге Заворотнюк.
Напомним, ранее Анна Заворотнюк поделилась трогательным кадром с моложавой бабушкой.