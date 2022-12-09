«Лечу в Стамбул, оттуда в Баку...»: Анна Заворотнюк не собирается возвращаться в Россию

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети 

Дочь Анастасии Заворотнюк готовится в длительное путешествие по нескольким странам.

Наследница онкобольной звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна Заворотнюк не планирует в ближайшее время жить на Родине.

Модель не так что приезжала в Россию. Знаменитость публиковала кадры из путешествий по разным уголкам мира и делилась интересными историями. А теперь Анна сообщила, что пока не хочет возвращаться в Россию.

«Лечу в Стамбул, оттуда в Баку и потом в Дубай. И в один чемодан мне надо собрать вещи для каждого из этих городов. А погода везде абсолютно разная», — написала в своем микроблоге Заворотнюк.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк поделилась трогательным кадром с моложавой бабушкой.

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