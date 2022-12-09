«Просто невероятные дети!»: Бородина встретилась с подростками из четырех новых регионов РФ

Телеведущая Ксения Бородина рассказала своим подписчикам, что в пятницу, 9 декабря, встретилась с участниками очередной интеграционной смены «Послезавтра» детского оздоровительного лагеря «Литвиново» в Подмосковье. Все эти дети, подростки 15–17 лет, приехали в лагерь из четырех новых регионов РФ.

«Сегодня встречалась с детками Луганской, Херсонской, Донецкой и Запорожской области. Очень ласковые, добрые, просто невероятные дети», — написала Ксения.

Уже несколько интеграционных смен были организованы в этом лагере при участии гуманитарной миссии «Детям — в руки» уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В каждой смене принимает участие более 200 подростков.

Помимо развлечений и творческих занятий дети в лагере могут получить помощь профессиональных психологов.

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