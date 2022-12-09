«Просто невероятные дети!»: Бородина встретилась с подростками из четырех новых регионов РФ

Телеведущая Ксения Бородина рассказала своим подписчикам, что в пятницу, 9 декабря, встретилась с участниками очередной интеграционной смены «Послезавтра» детского оздоровительного лагеря «Литвиново» в Подмосковье. Все эти дети, подростки 15–17 лет, приехали в лагерь из четырех новых регионов РФ.
«Сегодня встречалась с детками Луганской, Херсонской, Донецкой и Запорожской области. Очень ласковые, добрые, просто невероятные дети», — написала Ксения.
Уже несколько интеграционных смен были организованы в этом лагере при участии гуманитарной миссии «Детям — в руки» уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В каждой смене принимает участие более 200 подростков.
Помимо развлечений и творческих занятий дети в лагере могут получить помощь профессиональных психологов.
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Подростки были рады возможности сделать селфи со звездой. Фото: соцсети
Напомним, что Бородина сама является мамой двух девочек, а потому особенно остро переживает за ребят, зная, что им пришлось пережить страх, обстрелы, потерю близких.
Донбассу она начала помогать еще восемь лет назад, когда многие молчали и ничего не делали. Она также неоднократно собирала деньги на лечение пострадавших детей. Бывший муж Ксении, бизнесмен Курбан Омаров, тоже ездил в опасные регионы, во время прошлой поездки он даже снял там документальный фильм.