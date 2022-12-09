Молодой муж Бритни Спирс рассказал, почему ходит на мероприятия без жены

Новоиспеченный муж Бритни Спирс, 28-летний фитнес-тренер, модель и актер Сэм Асгари ответил в социальной сети на несколько вопросов о своих отношениях с 41-летней супругой.

Молодой человек написал, что уважает частную жизнь певицы и всегда защищает ее. Например, не публикует Бритни на своей странице без ее разрешения. Также он рассказал, почему ходит на различные мероприятия и светские тусовки один, без жены.