Молодой муж Бритни Спирс рассказал, почему ходит на мероприятия без жены

Новоиспеченный муж Бритни Спирс, 28-летний фитнес-тренер, модель и актер Сэм Асгари ответил в социальной сети на несколько вопросов о своих отношениях с 41-летней супругой.
Молодой человек написал, что уважает частную жизнь певицы и всегда защищает ее. Например, не публикует Бритни на своей странице без ее разрешения. Также он рассказал, почему ходит на различные мероприятия и светские тусовки один, без жены.
«По работе мне приходится посещать множество мероприятий. Для меня будет честью, если она присоединится. Но ей эти вещи не доставляют удовольствия, — объяснил Сэм. — Они беспокойны и полны стресса. Тем более, что она занималась этим с восьми лет. Плюс, она уже «зарубила» каждое мероприятие, на котором была».
Сэм Асгари о своей жене. Фото: соцсети
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Асгари призвал фанатов Спирс так же поддерживать и защищать ее частную жизнь. Но добавил, что чрезмерная защита тоже может приносить стресс и ущерб.