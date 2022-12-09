«Не проходили проверку»: Насте Ивлеевой стало стыдно за рекламу некачественной косметики

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева заявила, что несколько лет назад рекламировала косметические продукты, которые не соответствовали нормам.
Исполнительница главной роли в сериале «Монастырь» призналась, что испытывает за это стыд. Так как фолловеры доверяли ей.
«Три-четыре года назад я рекламировала товары, которые не проходили проверку. Я не интересовалась их бэкграундом, просто подумала: окей, предлагают бабки», — отметила Ивлеева в выпуске AGENTSHOW 3.0.
Ивлеева рассказала, как прорекламировала сыворотку от прыщей Fem Fatal. А у продукта в составе нашли запрещенный ингредиент.
«Взяла деньги и потом не извинилась. Но потом после этого опыта мы начали все жестко проверять. Больше такого не повторялось», — добавила Ивлеева.