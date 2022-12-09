«Не проходили проверку»: Насте Ивлеевой стало стыдно за рекламу некачественной косметики

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева заявила, что несколько лет назад рекламировала косметические продукты, которые не соответствовали нормам.

Исполнительница главной роли в сериале «Монастырь» призналась, что испытывает за это стыд. Так как фолловеры доверяли ей.