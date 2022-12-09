Одежду скинула и в чем есть предстала: Каролина Севастьянова показала фигуру «восьмеркой»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова сегодня может похвастаться победами на другом поприще. Бывшей спортсменке нет равных по части умения демонстрировать свое грациозное тело.
В микроблоге Каролина Севастьянова исправно размещает снимки, содержание которых будоражит фантазию.
На этот раз Каролина Севастьянова позволила себе предстать в одном черном боди.
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Каролина Севастьянова в черном боди. Фото: соцсети
Черное боди плотно обхватило гибкий стан гимнастки, демонстрируя, что у Каролины Севастьяновой фигура «восьмеркой» — тонкая талия при пышных бедрах и контрастной груди. Такие снимки Каролина Севастьянова не подписывает, полагая, что они сами говорят за себя.