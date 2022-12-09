Одежду скинула и в чем есть предстала: Каролина Севастьянова показала фигуру «восьмеркой»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова сегодня может похвастаться победами на другом поприще. Бывшей спортсменке нет равных по части умения демонстрировать свое грациозное тело.

В микроблоге Каролина Севастьянова исправно размещает снимки, содержание которых будоражит фантазию.

На этот раз Каролина Севастьянова позволила себе предстать в одном черном боди.

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