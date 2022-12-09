Парик с кудряшками сняла, простоволосая спряталась за мужа: в каком виде Пугачева вышла в свет в Израиле

Алла Пугачева старается не пропускать ни одного выступления российских музыкантов в Израиле. В этой стране у Примадонны не так много поводов выходить в свет, концерты россиян — самые весомые причины для появления на публике.

На этот раз компанию Алле Борисовне составил ее супруг, шоумен Максим Галкин*. У него сейчас пауза в гастролях, так что он проводит время с семьей.

В микроблоге Максим Галкин* поделился видео, которое сделал накануне во время концерта группы «Би-2» в Тель-Авиве.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».