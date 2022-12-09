Парик с кудряшками сняла, простоволосая спряталась за мужа: в каком виде Пугачева вышла в свет в Израиле

Алла Пугачева старается не пропускать ни одного выступления российских музыкантов в Израиле. В этой стране у Примадонны не так много поводов выходить в свет, концерты россиян — самые весомые причины для появления на публике.
На этот раз компанию Алле Борисовне составил ее супруг, шоумен Максим Галкин*. У него сейчас пауза в гастролях, так что он проводит время с семьей.
В микроблоге Максим Галкин* поделился видео, которое сделал накануне во время концерта группы «Би-2» в Тель-Авиве.
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Алла Пугачева для этого выхода в свет предпочла не надевать парик с завитыми локонами и явилась на концерт с прямыми волосами. В кадре она прячется за спиной мужа, не выходя на первый план.
«Фантастический концерт «Би-2» вчера в Тель-Авиве! На одном дыхании зрители и мегаталантливые музыканты. Хиты и новые песни из нового альбома. Песня «Аллилуйя» будет теперь в моем плейлисте. Спасибо, ребята, за незабываемый вечер!» — поделился эмоциями Максим Галкин* .
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.