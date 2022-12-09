Лариса Рубальская серьезно заболела

Известная поэтесса Лариса Рубальская вынуждена была перенести свою творческую встречу с поклонниками. Она довольно сильно заболела — врачи подозревают COVID-19. Впрочем, окончательно это станет ясно лишь после того, как будут готовы результаты тестов.

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«Лариса Алексеевна заболела, лежит дома с температурой 39 градусов, сдала тест на COVID-19, будем надеяться, что это просто простуда», — рассказал источник, близкий к окружению Ларисы Рубальской.

Перенос встречи происходит уже во второй раз. Зрители ждут встречи с Рубальской 13 января и надеются, что к тому времени поэтесса поправится, сообщает издание «РИА ФАН».