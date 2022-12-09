Ностальгия нахлынула? Галкин* и Пугачева зажгли под хит «Московские улицы» группы «Би-2» в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин* в Израиле выходят в свет чаще, чем они это делали в России. На этот раз звездная чета побывала на концерте российских рок-музыкантов, группы «Би-2».

В микроблоге Максим Галкин* поделился кадрами, которые записал на концерте. Вместе с Аллой Пугачевой они сидели на галерке. Точнее, стояли и подпевали музыкантам.

Судя по всему, когда зазвучала песня «Московские улицы», на пару нахлынула ностальгия. Именно этот момент запечатлел на камеру Максим Галкин*.

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