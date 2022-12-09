Ностальгия нахлынула? Галкин* и Пугачева зажгли под хит «Московские улицы» группы «Би-2» в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин* в Израиле выходят в свет чаще, чем они это делали в России. На этот раз звездная чета побывала на концерте российских рок-музыкантов, группы «Би-2».
В микроблоге Максим Галкин* поделился кадрами, которые записал на концерте. Вместе с Аллой Пугачевой они сидели на галерке. Точнее, стояли и подпевали музыкантам.
Судя по всему, когда зазвучала песня «Московские улицы», на пару нахлынула ностальгия. Именно этот момент запечатлел на камеру Максим Галкин*.
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«Фантастический концерт «Би-2» вчера в Тель-Авиве! На одном дыхании зрители и мегаталантливые музыканты. Хиты и новые песни из нового альбома. Песня «Аллилуйя» будет теперь в моем плейлисте. Спасибо, ребята, за незабываемый вечер!» — написал под видео Максим Галкин*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.