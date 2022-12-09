«Как беременный таракан»: похудевшая Саша Черно взорвала Сеть кадрами с занятий стриппластикой — животы не надорвите

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно в очередной раз доказала, что девушка она невероятно смелая и не страдающая комплексами по поводу своей фигуры.

За последнее время Саша Черно избавилась от нескольких десятков килограммов, и успехи на поприще похудения, похоже, вскружили ей голову. Саша Черно возомнила себя соблазнительницей и решила, что ей стоит замахнуться на стриппластику.

В микроблоге Саша Черно поделилась кадрами с занятий. Она вместе с хореографом выполняет телодвижения, призванные разбудить огонь страсти в представителях мужского пола. Но получилось что получилось.

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