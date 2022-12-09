«Как беременный таракан»: похудевшая Саша Черно взорвала Сеть кадрами с занятий стриппластикой — животы не надорвите

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно в очередной раз доказала, что девушка она невероятно смелая и не страдающая комплексами по поводу своей фигуры.
За последнее время Саша Черно избавилась от нескольких десятков килограммов, и успехи на поприще похудения, похоже, вскружили ей голову. Саша Черно возомнила себя соблазнительницей и решила, что ей стоит замахнуться на стриппластику.
В микроблоге Саша Черно поделилась кадрами с занятий. Она вместе с хореографом выполняет телодвижения, призванные разбудить огонь страсти в представителях мужского пола. Но получилось что получилось.
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«Коротко обо мне и моей грациозности. Смешно или вроде ничего?» — поинтересовалась мнением аудитории в соцсети Саша Черно.
Правда, Саша Черно дала понять, что не лишена самоиронии. Следующее видео она сопроводила песенкой Винни-Пуха, как бы намекая, на кого она похожа.
«Грация кошки, ловкость картошки — чисто медведь», — написала Саша Черно.
Впрочем, пользователи Сети сообщили, что у них возникли несколько иные аналогии.
«Как беременный таракан», «Держитесь, мужики местного розлива», «Грациозный бегемот», — высказались пользователи.