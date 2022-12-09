Дженнифер Лоуренс щелкнули по носу за слова о том, что она была первой главной героиней боевика

32-летней актрисе Дженнифер Лоуренс пришлось оправдываться за свои слова, сказанные в интервью. На днях вышла публикация ее беседы со старшей коллегой, в которой артистки обсудили феномен женщин-героинь боевиков. Обе в этой сфере значительно преуспели.
«Помню, когда я снималась в «Голодных играх», никто никогда не ставил женщину на главную роль в боевике, потому что якобы это не сработает. Нам говорили, что девочки и мальчики могут идентифицировать себя с главным героем-мужчиной, а мальчики не могут идентифицировать себя с женщиной-героиней», - цитирует Лоуренс издание Variety.
«И это делает меня такой счастливой каждый раз, когда я вижу, как выходит фильм, который разрушает эти утверждения и доказывает, что это просто ложь, чтобы не пускать определенных людей в кино».
Общий посыл актрисы понятен, но многие читатели увидели в ее словах намек на то, что Джен считает себя первой главной героиней боевика в киноиндустрии. Что, конечно же, неправда.
Заговорившуюся Лоуренс щелкнула по носу другая актриса – 65-летняя Дениз Кросби, которая когда-то была героиней сериала «Звездный путь: Следующее поколение». Ее персонаж Таша Яр появилась на экранах еще в 80-х.
«Привет, Дженнифер Лоуренс, - написала она в Twitter. - Спасибо, что дала мне возможность поблагодарить многих мальчиков/мужчин, которым было позволено полностью идентифицировать себя с сильным женским персонажем задолго до этого, как ты вообще родилась. Нас с тобой двое…»
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После этого ироничного комментария молодой актрисе пришлось оправдываться.
«Я, конечно, совсем не это хотела сказать. Я знаю, что я не единственная женщина, которая когда-либо снималась в боевике. Я хотела подчеркнуть, насколько это приятно, - пояснила Лоуренс изданию The Hollywood Reporter. - Но это был мой косяк, и комментарий получился неправильный. Я просто нервничала, когда я разговаривала с живой легендой (Виолой Дэвис, - Прим. авт.)».
Напомним, Дженнифер Лоуренс играла главную роль в четырех фильма франшизы «Голодные игры», а также сыграла мутанта Мистик в четырех кинокомиксах «Люди Икс».