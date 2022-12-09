Вместе на сцене, как когда-то раньше: Алла Пугачева и Максим Галкин* предстали на публике в Израиле

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина* помнят те времена, когда пара вместе выходила на сцену.

Нечто подобное со звездными супругами произошло и накануне в Израиле. Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе побывали на концерте российской рок-группы «Би-2» в Тель-Авиве.

В какой-то момент камера показала именитую пару, выведя их изображения на огромный экран на сцене. Алла Пугачева и Максим Галкин* поприветствовали пришедших на концерт Левы и Шуры и подпевали им. Их лица в этот момент светились счастьем.

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