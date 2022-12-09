«Создавались целые группы»: Ксения Бородина вспомнила о травле во время беременности

Бывшая жена Курбана Омарова — Ксения Бородина — ответила Алле Довлатовой, которую заинтересовала беременность телеведущей Ольги Орловой.
Алла Довлатова призналась в понимании тех, кто не верит в естественность беременности Ольги Орловой. А вот подруга Орловой заступилась за беременную знаменитость.
«Я через все это прошла! В период моей беременности создавались целые группы, чтобы меня травить. Писали 24/7, как мне муженек изменяет. Богами себя возомнили, считали нужным меня довести!» — вспомнила Бородина.
«Люди, не желая работать над своей жизнью, лезут в чужую! Что мне их разоблачения?! Я взрослый человек, который сам строит свою судьбу. Далеко не дура!» — заключила Бородина в личном микроблоге.
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