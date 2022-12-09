«Жалкие твари!»: Игорь Николаев «подбодрил» Аллу Пугачеву, оценив ее выпад в сторону россиян

Алла Пугачева не раз обращалась к народу, используя при этом весь арсенал обидного лексикона. Сначала певица назвала всех завистников рабами и холопами, заявив, что и слышать не желает о тех, кто подобострастно извивается. А потом, спустя месяцы, заговорила о лицемерах и лжецах.

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«Многие меня спрашивают, каким образом я выношу травлю нашей семьи. Как? А вот так. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят». Вот и все. Всем привет!» — написала певица.

Одним из тех, кто поставил лайк под постом Аллы Борисовны, стал композитор Игорь Николаев, с которым она дружит много лет.