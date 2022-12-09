Новые данные о состоянии здоровья госпитализированного Бедроса Киркорова

В Сети появились сообщения о госпитализации и тяжелом состоянии Бедроса Киркорова — якобы его поместили в реанимацию. Как сообщила Екатерина Успенская, пресс-секретарь его сына, поп-короля Филиппа Киркорова, эта информация не соответствует действительности.

Она добавила, что сама испугалась, увидев в СМИ эти сообщения, и немедленно связалась с главврачом, который опроверг появившиеся слухи.

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