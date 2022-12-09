Севастьянова обнажила «пампушечность», красиво поигрывая телесами: явление грудей на пляже

Каролина Севастьянова ловко подразнила мужчин, появившись на пляже в дерзком бикини.

Звезда спорта примерила лифчик, который с трудом удерживал ее объемный бюст. Брюнетка поигрывала формами в нем, демонстрируя миру пышную красоту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Нет слов — Севастьяновой явно удалось впечатлить народ своей «пампушечностью», особенно мужскую часть населения.

Отметим, что спортсменка недавно разорвала отношения со своим богачом-возлюбленным. И в очередь к ее сердцу выстроились лучшие представители сильной половины человечества.