Бананчик с аппетитом уплетает, сидя на полу! Арзамасова подловила сынишку Левушку за полдником

Лиза Арзамасова в своем микроблоге поделилась свежим фото, показав, как подрос ее сынишка Левушка. Малыш день ото дня все больше становится похож на свою звездную маму. «Ну копия Лизки!», «От папки вообще ничего не взял!», «Ну что за обезьянка такая! Прелестный мальчуган», «Лапушка!», «Кнопик! Глазки-то какие, большущие, мамины!» — пишут фолловеры.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, Елизавета показала снимок, на котором Левушка с аппетитом лакомился бананом, сидя на полу. Похоже, что малыш устроил себе своеобразный полдник. Такого шалунишку за столом не удержишь.