Что на самом деле происходит с хромающим после операции Басковым - шел, опираясь на помощника

Ведущий музыкального проекта «Ну-ка, все вместе!» Николай Баков крайне редко появляется на публике. Судя по последним кадрам, он стал гостем Бориса Корчевникова на его ток-шоу, певец заметно прибавил в весе и выглядел уставшим. Поклонники тут же забили тревогу, предположив, что артист скрывает какой-то серьезный недуг.

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Позже, когда Басков появился на телевизионном фестивале «Песня года», он сильно прихрамывал. Видимо, чувствовал себя певец не самым лучшим образом.

Как оказалось, и хромота, и отеки — это следствие проблем с венами. И недавно, чтобы избавиться от них, Николай Басков перенес серьезную операцию.

«Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника. Несмотря на плохое самочувствие, как всегда мастерски отработал эти съемки», — рассказал источник из окружения певца.

Не исключено, что проблемы с венами у него появились из-за перенесенного весной «ковида». При этом артист старается держаться бодрячком.

По материалам kp.ru.