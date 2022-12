Галкина* пригвоздил и уничтожил Цискаридзе: «Я не какой-то шоумен!»

Николай Цискаридзе прокомментировал, почему его «Сегодня вечером» так сильно отличается от того, что ранее люди знали при Максиме Галкине*.

Народный артист заявил, что он изначально выбрал такую спокойную тактику поведения, понимая, что его слова имеют веское значение в общемировом масштабе, чего нельзя сказать о муже Пугачевой.

«Я очень уважаю и Андрея Малахова, и Максима Галкина, но их слово не будет обсуждаться в The New York Times, Financial Times или Le Figaro. А любой мой комментарий будет опубликован в этих газетах — я не только в России, я вообще в мире занимаю другое положение. Я не какой-то шоумен — я человек, заработавший международное признание на совсем другой орбите», - сказал Николай Цискаридзе.

По словам ведущего, он сразу понимал, что за своими словами ему придется очень пристально следить, поскольку их будут комментировать в газетах по всему миру. «В которых вы никогда не найдете ни одной статьи о Максиме Галкине*», - решил уточнить Цискаридзе.

Как говорит артист, его выбрала съемочная группа программы путем голосования. Также кандидатуру утвердили у Эрнста.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

